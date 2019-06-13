رياضة | تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ بشأن أزماته مع منافسي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ بشأن أزماته مع منافسي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يتمنى تطبيق تقنية حكم الفيديو في مباريات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أمنياته بأن لا تكون تصريحات مسؤولي الاتحاد المصري في هذا الملف مجرد أقاويل.

وتابع عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الأهلي": "الأخطاء التحكيمية ليست متعة كرة القدم ولكنها ظلم".

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وأضاف عبدالحفيظ: "90% من تصريحاتي تكون عن عمد، أختار الوقت المحدد لتشتيت المنافس".

وتابع: "موقفنا ضد اتحاد الكرة للتاريخ من أجل انتظام المسابقات،لا أريد أن نرى أو نسمع كلمة تأجيل لأجل غير مسمى في الموسم الجديد".

وواصل: "الأهلي في الدور الثاني فقد 5 نقاط فقط و17 نقطة في الدور الأول وهذا عدد كبير جدًا".

وأتم: "هذا الموسم هو الأصعب لي في تاريخي مع الأهلي وأصعب من موسم 2011، من ناحية توقيته والإصابات داخل الفريق وصفقات يناير".