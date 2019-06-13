رياضة | جدول ومواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ومواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت صباح اليوم الخميس قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019-2020، حيث يستهل فريق ليفربول وصيف الموسم الماضي مبارياته بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي. وفيما يلي قرعة ليفربول للدوري الإنجليزي الموسم المقبل ومواعيد المباريات :- مباريات شهر أغسطس ليفربول × نوريتش سيتي الجمعة 9 أغسطس ساوثهامبتون × ليفربول السبت 17 أغسطس ليفربول × أرسنال السبت 24 أغسطس بيرنلي × ليفربول السبت 31 أغسطس مباريات شهر سبتمبر ليفربول × نيوكاسل السبت 14 سبتمبر تشيلسي × ليفربول السبت 21 سبتمبر شيفيلد يونايتد × ليفربول السبت 28 سبتمبر مباريات شهر أكتوبر ليفربول × ليستر سيتي السبت 5 أكتوبر مانشستر يونايتد × ليفربول السبت 19 أكتوبر ليفربول × توتنهام السبت 26 أكتوبر مباريات شهر نوفمبر أستون فيلا × ليفربول السبت 2 نوفمبر ليفربول × مانشستر سيتي السبت 9 نوفمبر كريستيال بالاس × ليفربول السبت 23 نوفمبر ليفربول × برايتون السبت 30 نوفمبر مباريات شهر ديسمبر ليفربول × إيفرتون الأربعاء 4 ديسمبر بورنموث × ليفربول السبت 7 ديسمبر ليفربول × واتفورد السبت 14 ديسمبر وست هام × ليفربول السبت 21 ديسمبر Advertisements ليستر سيتي × ليفربول الثلاثاء 26 ديسمبر ليفربول × وولفرهامبتون السبت 28 ديسمبر مباريات شهر يناير 2020 ليفربول × شيفيلد يونايتد الأربعاء 1 يناير توتنهام × ليفربول السبت 11 يناير ليفربول × مانشستر يونايتد السبت 18 يناير وولفرهامبتون × ليفربول الثلاثاء 21 يناير مباريات شهر فبراير ليفربول × ساوثهامبتون السبت 1 فبراير نوريتش سيتي × ليفربول السبت 8 فبراير ليفربول × وست هام السبت 22 فبراير واتفورد × ليفربول السبت 29 فبراير مباريات شهر مارس ليفربول × بورنموث السبت 7 مارس إيفرتون × ليفربول السبت 14 مارس ليفربول × كريستال بالاس السبت 21 مارس مباريات شهر إبريل مانشستر سيتي × ليفربول السبت 4 إبريل ليفربول × أستون فيلا السبت 11 إبريل برايتون × ليفربول السبت 18 إبريل ليفربول × بيرنلي السبت 25 إبريل مباريات شهر مايو أرسنال × ليفربول السبت 2 مايو ليفربول × تشيلسي السبت 9 مايو نيوكاسل × ليفربول الأحد 17 مايو.

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