اخبار الرياضه

رياضة | جدول ومواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد بالبريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ومواعيد مباريات في الموسم الجديد بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت صباح اليوم الخميس قرعة الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019-2020، حيث يستهل فريق ليفربول وصيف الموسم الماضي مبارياته بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي.

وفيما يلي قرعة ليفربول للدوري الإنجليزي الموسم المقبل ومواعيد المباريات :- 

مباريات شهر أغسطس

ليفربول × نوريتش سيتي الجمعة 9 أغسطس

ساوثهامبتون × ليفربول السبت 17 أغسطس

ليفربول × أرسنال السبت 24 أغسطس

بيرنلي × ليفربول السبت 31 أغسطس

مباريات شهر سبتمبر

ليفربول × نيوكاسل السبت 14 سبتمبر

× ليفربول السبت 21 سبتمبر

شيفيلد يونايتد × ليفربول السبت 28 سبتمبر

مباريات شهر أكتوبر

ليفربول × ليستر سيتي السبت 5 أكتوبر

مانشستر يونايتد × ليفربول السبت 19 أكتوبر 

ليفربول × توتنهام السبت 26 أكتوبر

مباريات شهر نوفمبر

أستون فيلا × ليفربول السبت 2 نوفمبر

ليفربول × مانشستر سيتي السبت 9 نوفمبر 

كريستيال بالاس × ليفربول السبت 23 نوفمبر

ليفربول × برايتون السبت 30 نوفمبر

مباريات شهر ديسمبر

ليفربول × إيفرتون الأربعاء 4 ديسمبر 

بورنموث × ليفربول السبت 7 ديسمبر 

ليفربول × واتفورد السبت 14 ديسمبر 

وست هام × ليفربول السبت 21 ديسمبر 

Advertisements

ليستر سيتي × ليفربول الثلاثاء 26 ديسمبر 

ليفربول × وولفرهامبتون السبت 28 ديسمبر

مباريات شهر يناير 2020

ليفربول × شيفيلد يونايتد الأربعاء 1 يناير 

توتنهام × ليفربول السبت 11 يناير 

ليفربول × مانشستر يونايتد السبت 18 يناير 

وولفرهامبتون × ليفربول الثلاثاء 21 يناير 

مباريات شهر فبراير 

ليفربول × ساوثهامبتون السبت 1 فبراير

نوريتش سيتي × ليفربول السبت 8 فبراير

ليفربول × وست هام السبت 22 فبراير 

واتفورد × ليفربول السبت 29 فبراير

مباريات شهر مارس

ليفربول × بورنموث السبت 7 مارس

إيفرتون × ليفربول السبت 14 مارس

ليفربول × كريستال بالاس السبت 21 مارس

مباريات شهر إبريل

مانشستر سيتي × ليفربول السبت 4 إبريل

ليفربول × أستون فيلا السبت 11 إبريل

برايتون × ليفربول السبت 18 إبريل 

ليفربول × بيرنلي السبت 25 إبريل

مباريات شهر مايو

أرسنال × ليفربول السبت 2 مايو 

ليفربول × تشيلسي السبت 9 مايو 

نيوكاسل × ليفربول الأحد 17 مايو. 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا