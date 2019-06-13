رياضة | صراع فرنسي من أجل الحصول على تريزيجية بعد إنسحاب جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع فرنسي من أجل الحصول على تريزيجية بعد إنسحاب جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير التركية، عن عدم إكمال صفقة اللاعب المصري انتقال محمود "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا إلى جالطة سراي بسبب تضارب الأمور المادية بين الناديين.

وتبعًا للصحيفة التركية "أكشام" إن إدارة جالطة سراي قد لا تطكمل المفاوضات بعدما قدمت عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو إلا أن ادارة قاسم باشا رفضت العرض.

Advertisements

وتابعت الصحيفة أن الطريق أصبح مبسط للثنائي الفرنسي مارسيليا وليون الذيين يتابعون اللاعب من أجل حسم الصفقة بعد اقتراب نادي جالطة سراي من الانسحاب من الصفقة.

وكان نائب رئيس نادي جالطة سراي، عبدالرحيم البيرق سخر من المطالب المالية لنادي قاسم باشا من أجل الحصول على محمود تريزيجيه بعد رفضهم العرض الأخيربقينة 6 ملايين يورو.

يذكر ان تريزيجية لعب مع قاسم باشا هذا الموسم المنصرم 38 مباراة حيث سجل تسعة أهداف وصنع عشر تمريرات حاسمة لزوملاؤه في الفريق.