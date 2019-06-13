رياضة | تعرف على أول 10 مباريات لتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مباريات لتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم قرعة يطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج" والذى سينطلق يوم 9 أغسطس القادم، لذلك حرص "الخليج 365 الرياضي" على عرض أول 10 مباريات لنادى تشيلسي والذى سيبدأ مبارياته ضد مانشيتر يونايتد وجائت لقائات البلوز كالأتي : مانشستر يونايتد ضد تشيلسي يوم 11 أغسطس 2019 تشيلسي ضد ليستر سيتى يوم 17 أغسطس 2019 نوريتش ضد تشيلسي يوم 24 أغسطس 2019 تشيلسي ضد شيفلد يونايتد يوم 31 أغسطس 2019 Advertisements وولفر هامبتون ضد تشيلسي يوم 14 سبتمبر 2019 تشيلسي ضد ليفربول يوم 21 سبتمبر 2019 تشيلسي ضد برايتون يوم 28 سبتمبر 2019 ساوثهامبتون ضد تشيلسي يوم 5 أكتوبر 2019 تشيلسي ضد نيوكاسل يوم 19 أكتوبر 2019 بيرنلى ضد تشبلسي يوم 26 أكتوبر 2019

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