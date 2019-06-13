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رياضة | تعرف على أول 10 مباريات لتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2019-2020

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مباريات لتشيلسي في 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أقيمت اليوم قرعة يطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج" والذى سينطلق يوم 9 أغسطس القادم، لذلك حرص "الخليج 365 الرياضي" على عرض أول 10 مباريات لنادى والذى سيبدأ مبارياته ضد مانشيتر يونايتد وجائت لقائات البلوز كالأتي :

 

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي يوم 11 أغسطس 2019

 

تشيلسي ضد ليستر سيتى يوم 17 أغسطس 2019

 

نوريتش ضد تشيلسي يوم 24 أغسطس 2019

 

تشيلسي ضد شيفلد يونايتد يوم 31 أغسطس 2019

 

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وولفر هامبتون ضد تشيلسي يوم 14 سبتمبر 2019

 

تشيلسي ضد يوم 21 سبتمبر 2019

 

تشيلسي ضد برايتون يوم 28 سبتمبر 2019

 

ساوثهامبتون ضد تشيلسي يوم 5 أكتوبر 2019

 

تشيلسي ضد نيوكاسل يوم 19 أكتوبر 2019

 

بيرنلى ضد تشبلسي يوم 26 أكتوبر 2019

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