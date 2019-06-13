انت الان تتابع إبراهيموفيتش يصبح صاحب الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الامريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش بات المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش اللاعب صاحب الراتب الأعلى في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين. ويتقاضى إبراهيموفيتش 37/ عاما/ مهاجم لوس أنجليس جالاكسي 7.2 مليون دولار سنويا. وتخطى المهاجم السويدي بذلك الراتب الذي كان يتقاضاه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في موسمي 2017 و2018 والبالغ 7.1 مليون دولار. Advertisements وانضم ابراهيموفيتش إلى جالاكسي العام الماضي قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي. وسجل إبراهيموفيتش مسيرة رائعة مع جالاكسي حيث سجل 33 هدفا خلال 39 مباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يصبح صاحب الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الامريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.