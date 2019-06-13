الامارات | الكشف عن سبب تواجد محمد صلاح في غرفة منفردة بمعسكر المنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب تواجد محمد صلاح في غرفة منفردة بمعسكر المنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الجهاز الفني للمنتخب المصري عن سبب تواجد نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في غرفة منفردة في مقر إقامة معسكر المنتخب المصري الذي يستعد لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث انتشرت تقارير إخبارية مفادها أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح يتواجد في غرفة بمفرده في معسكر الفريق استعدادا لكأس أفريقيا، وتساءل متابعون عن السبب وراء ذلك.

وروجت صفحات على المواقع الاجتماعية أخبارا تفيد بأن نجم ليفربول طلب من مسؤولي المنتخب تخصيص غرفة له لوحده، مشيرة إلى أن الأمر يكشف "غرور اللاعب"، إلا أن مصادر من داخل المنتخب نفت هذه الأنباء نفيا قاطعا، وأوضحت أن "الأمر طبيعي".

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وقال موقع "مصراوي" المصري إن سبب تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده ليس طلبا منه، مضيفا "عدد لاعبي

المنتخب فردي، 23 لاعبا، وكل لاعبين يجلسان في غرفة واحدة، وبما أن صلاح كان آخر الملتحقين بالمجموعة، فخصصت له غرفة لوحده".

ويخوض المنتخب المصري معسكرا في برج العرب استعدادا لمنافسات بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تحتضنها مصر، بعد أيام قليلة.

في المقابل، ذكر مصدر مسؤول بالجهاز الفني للمنتخب المصري لموقع "يلا كورة" أن "الأمر ليس لتمييز اللاعب عن زملائه، أو حتى طلبا شخصيا منه".

وكان "مو" تأخر في الالتحاق بالمنتخب، بسبب رغبته في الحصول على أكبر قدر من الراحة بعد موسم شاق خاضه مع فريقه ليفربول.

ويواجه منتخب "الفراعنة"، مساء اليوم الخميس، تنزانيا في مباراة ودية على أرضية ملعب برج العرب.

ومن جانب أخر احتفل المنتخب المصري مساء الأربعاء بمحمد صلاح بمناسبة فوزه مع ناديه الإنجليزي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع كعكة لكل مناسبة والتقطوا صورا تذكارية لذلك.