شكرا لقرائتكم خبر عن سبّاح الأهلي يفوز بذهبية بطولة كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد أحمد أكرم، لاعب فريق السباحة بالنادي الأهلي، الميدالية الذهبية في بطولة كاليفورنيا التي أقيمت منافساتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ليواصل سبّاح النادي الأهلي تألقه على المستوى الدولي وينجح في إضافة لقب جديد في مشواره.

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وجاء أحمد أكرم في المركز الأول ضمن سباق ٨٠٠ متر حرة بزمن ٨:٠٠.٨٦ دقيقة، متفوقا على جميع منافسيه.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعد أكرم واحدا من أبرز السبّاحين في مصر حيث نجح في اعتلاء منصة التتويج على المستوى المحلي مع الأهلي في الكثير من البطولات، وله بصمة واضحة على المستوى الدولي من خلال ألقابه وأرقامه التي حققها.

من جانبه، أشاد وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، بالإنجاز الذي حققه لاعب فريق السباحة بالأهلي، مؤكدا أن أحمد أكرم نموذج رائع لأجيال حالية وقادمة، والنادي ينتظر منه المزيد من التألق والبطولات.