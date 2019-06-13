شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام في الصحف المغربية بعد الخسارة من جامبيا.. و«رينارد» يقلل من الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقسمت الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، ضمن استعدادات الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ورأت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء «أسود الأطلسي» وجامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعركة الأفريقية، ولكن يعد بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.

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أضافت: أن مباراة جامبيا كانت مفيدة، والهزيمة لن تؤثر على تركيز وحماس المنتخب المغربي، والوديات يستفاد منها من جميع المستويات، لذلك نعتبر هذه السقطة عادية، صحيح أننا كنا نأمل في الفوز، لكن لن تطرح لنا هذه الهزيمة أي مشكل في تحضيرنا لكأس أمم أفريقيا.

واختلفت صحيفة «هسبورت» المغربية عن سابقها، ورأت أن منتخب بلادها كان باهتا، وعنونت تقاريرها عقب لقاء جامبيا، «أسود الأطلس يسقطون بهدف نظيف وأداء باهت أمام جامبيا قبل نهائيات الكان».

قال هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، عقب الهزيمة من جامبيا، إن العناصر الوطنية خاضت امتحانا مفيدا، سيكون له تأثير إيجابي على المجموعة، قبل الدخول في مباريات المسابقة القارية.