شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره تنزانيا، في لقاء ودي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس الأمم الافريقية، التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الخميس، وتنقل المباراة فضائيا عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبوت، وعلى البث الارضي عبر قناة تايم سبورت.