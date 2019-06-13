يوفنتوس يجد بديل كانسيلو في توتنهام

بدأ يوفنتوس في العمل بشكل مكثف، من أجل توقيع مع بديل للظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي ينوي الرحيل في الصيف الجاري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، وضع كيران تريبير لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا، على رأس أولوياته للانضمام للسيدة العجوز.

وأشارت التقارير إلى أن سعر تريبير ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، ومع ذلك فإن يوفنتوس مستعد لضم اللاعب، وسط ترقب من إنتر ميلان ونابولي.

وحدد توتنهام مبلغ 30 مليون يورو لبيع لاعبه الدولي، وهو رقم في المتناول بالنسبة ليوفنتوس، خاصة وأن كانسيلو لن يرحل بأقل من هذا المبلغ.

وارتبط اسم كانسيلو بالانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يبحث بيب جوارديولا عن بديل للاعب كايل ووكر.