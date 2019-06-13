جدول الدوري الانجليزي.. مواجهات نارية في الدور الأول - ليفربول ضد ليستر واليونايتد وتوتنهام

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كشف جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 عن مواجهات نارية في بداية المسابقة.
يخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، العديد من المواجهة النارية فى الجولات الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويفتتح ليفربول مشواره في النسخة الجديدة بمسابقة الدوري الانجليزي بمواجهة نوريتش سيتي الصاعد حديثاً لدوري الاضواء في التاسع من أغسطس المقبل بملعب "أنفيلد"، بينما سيواجه ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام فى ثلاث مواجهة متتالية خلال شهر أكتوبر.
كما يخوض فريق مانشستر ستي في أول 4 مباريات في شهر ديسمبر مواجهات قوية حيث يصطدم في 3 ديسمبر : بيرنلي و7 ديسمبر : مانشستر يونايتد وفي 14 ديسمبر ارسنال ،و21 ديسمبر : ليستر سيتي .
وكان ليفربول احتل المركز الثانى فى النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 97 نقطة خلف مانشستر سيتي "البطل" بفارق نقطة واحدة.
فى حين حصل محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" التى تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً بجانب ساديو مانى نجم ليفربول وأوباميانج مهاجم أرسنال.
وتشهد النسخة القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزي مشاركة ناديا نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الصاعدين للدرجة الممتازة بجانب نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر.
يذكر أن أندية كارديف سيتى وفولهام وهدرسفيلد تاون هبطت لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بنهاية الموسم المنقضي.
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