قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي تتصدر افتتاح البريميرليج

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، برنامج مباريات المسابقة للموسم المقبل (2019-2020)، والذي سينطلق في التاسع من آب/أغسطس.

وفي الجولة الأولى، يفتتح ليفربول المسابقة باستضافة العائد إلى البريميرليج، نورويتش سيتي، مساء الجمعة الموافق 9 آب/أغسطس، على ملعب "أنفيلد".

وضمن الجولة الافتتاحية أيضا، يلعب حامل اللقب مانشستر سيتي في ضيافة وست هام يونايتد، فيما يستضيف توتنهام أستون فيلا.

وتختتم الجولة يوم 11 من الشهر ذاته بمباراتين، الأولى تجمع نيوكاسل بضيفه آرسنال، بينما ستشهد الثانية قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي، على ملعب أولد ترافورد.

وللمرة الأولى في تاريخ البريميرليج، ستحظى فرق المسابقة باستراحة في شباط/فبراير تمتد لأسبوعين، تقام خلالها 5 مباريات في نهاية الأسبوع الأول، و5 مباريات في نهاية الأسبوع الثاني.

وفيما يلي مباريات الجولة الأولى:

9 أغسطس

ليفربول - نورويتش سيتي

10 أغسطس

وست هام - مانشستر سيتي

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بورنموث - شيفيلد يونايتد

بيرنلي - ساوثهامبتون

كريستال بالاس - إيفرتون

ليستر سيتي - وولفرهامبتون

واتفورد - برايتون

توتنهام - أستون فيلا

11 أغسطس

نيوكاسل - آرسنال

مانشستر يونايتد - تشيلسي