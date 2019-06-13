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قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي تتصدر افتتاح البريميرليج

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أصدرت رابطة الممتاز، اليوم الخميس، برنامج مباريات المسابقة للموسم المقبل (2019-2020)، والذي سينطلق في التاسع من آب/أغسطس.

وفي الجولة الأولى، يفتتح المسابقة باستضافة العائد إلى البريميرليج، نورويتش سيتي، مساء الجمعة الموافق 9 آب/أغسطس، على ملعب "أنفيلد".

وضمن الجولة الافتتاحية أيضا، يلعب حامل اللقب مانشستر سيتي في ضيافة وست هام يونايتد، فيما يستضيف توتنهام أستون فيلا.

وتختتم الجولة يوم 11 من الشهر ذاته بمباراتين، الأولى تجمع نيوكاسل بضيفه آرسنال، بينما ستشهد الثانية قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي، على ملعب أولد ترافورد.

وللمرة الأولى في تاريخ البريميرليج، ستحظى فرق المسابقة باستراحة في شباط/فبراير تمتد لأسبوعين، تقام خلالها 5 مباريات في نهاية الأسبوع الأول، و5 مباريات في نهاية الأسبوع الثاني.

وفيما يلي مباريات الجولة الأولى:

9 أغسطس

ليفربول - نورويتش سيتي

10 أغسطس

وست هام - مانشستر سيتي

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بورنموث - شيفيلد يونايتد

بيرنلي - ساوثهامبتون

كريستال بالاس - إيفرتون

ليستر سيتي - وولفرهامبتون

واتفورد - برايتون

توتنهام - أستون فيلا

11 أغسطس

نيوكاسل - آرسنال

مانشستر يونايتد -

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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