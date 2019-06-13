شكرا لقرائتكم تدريب خاص لـ محمد صلاح والننى قبل ودية تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، عن إقامة تدريب خاص للثنائى محمد صلاح ومحمد الننى قبل ودية تنزانيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد استبعادهما من الودية.

واستبعد أجيرى الثنائى لإراحتهما، بعد وصول صلاح أمس الخميس لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح الننى راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على الدفع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلى فى الشوط الأول ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

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الدفاع: أحمد حجازى وباهر المحمدى وأحمد المحمدى وأيمن أشرف

الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان

الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.