شكرا لقرائتكم تدريب خاص لـ محمد صلاح والننى قبل ودية تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، عن إقامة تدريب خاص للثنائى محمد صلاح ومحمد الننى قبل ودية تنزانيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد استبعادهما من الودية.
واستبعد أجيرى الثنائى لإراحتهما، بعد وصول صلاح أمس الخميس لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح الننى راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل.
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على الدفع بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلى فى الشوط الأول ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.
الدفاع: أحمد حجازى وباهر المحمدى وأحمد المحمدى وأيمن أشرف
الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان
الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب خاص لـ محمد صلاح والننى قبل ودية تنزانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.