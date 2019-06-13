أسامة عرابى: مجموعة مصر سهلة.. وفتحى وكهربا وجمعة أكثر المظلومين...

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جدة - عمرو شويل أكد أسامة عرابى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن مجموعة الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 2019 ليست صعبة.
وقال أسامة عرابى الذى حل ضيفاً على قناة "تايم سبورت": "مجموعة منتخب مصر ليست صعبة مقارنة بالمجموعات الأخرى فى البطولة، وأثق أن المنتخب سيتخطى دور المجموعات بسهولة بالغة ".
وأشار نجم الأهلى الأسبق إلى أن الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك وأحمد فتحى لاعب الأهلى كان يفترض وجودهم فى قائمة الفراعنة بفضل تألقهم وثبات مستواهم ولكن يجب احترام اختيارات أجيرى ورؤيته الفنية".
وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.
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