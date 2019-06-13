شكرا لقرائتكم بعد شكوى الأهلى.. الـvar على طاولة الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش اليوم مجلس اتحاد الكرة اقتراحا بتحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو الـ"var" فى الدورى الجديد مناصفة مع الأندية، بعدما رفض أكثر من نادٍ تحمل تكلفة تطبيق التقنية.

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كان عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، تقدم باقتراح لمجلس الجبلاية بالتعاقد مع إحدى الشركات الخارجية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى الموسم المقبل "var" على سبيل الإيجار، موضحا أنه فى هذه الحالة ستقل التكلفة لتصبح 3 آلاف دولار فقط فى المباراة الواحدة.

وأوضح عبد الفتاح أنه فى حالة موافقة اتحاد الكرة والأندية على هذا الإقتراح ستكون تكلفة تطبيق تقنية الفيديو 16 مليون و800 ألف جنيه، وهو مبلغ غير كبير مقارنة بأسعار انتقالات اللاعبين والمبالغ التى تحملتها الأندية هذا الموسم مقابل استقدام حكام اجانب فى المباريات مقابل 25 ألف دولار فى المباراة الواحدة.