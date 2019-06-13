شكرا لقرائتكم هل يكون إسلام عيسى حمامة السلام بين الأهلى والمصرى بعد قطيعة 7 سنوات؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطيعة استمرت لسبع سنوات بين النادى الأهلى ونظيره المصرى البورسعيدى منذ حادثة الاستاد التى راح ضحيتها 74 مشجعا أهلاويا فى عام 2012، فى أصعب مشاهد الكرة المصرية، لتتخذ الإدارة الحمراء قراراً بقطع التعامل مع نظيرتها فى بورسعيد، على خلفية الأحداث.

القطيعة التى دامت لسنوات طويلة واتخذت أشكالاً مختلفة وتطورت على مدار السنوات الماضية ليعود الفريقان لخوض المباريات بشكل رياضى بين اللاعبين، يبدو أنها أوشكت على الانتهاء بعد أن تكفل الوقت بمحو أثار الغضب بين الجانبين.

إسلام عيسى حمامة السلام بين الأهلى والمصري

إسلام عيسى صانع ألعاب النادى المصرى، والذى دخل فى دائرة اهتمامات القلعة الحمراء بعد تألقه فى الموسم الجارى مع فريقه البورسعيدى، ليلفت أنظار النادى الأهلى يبدو أنه أصبح يلعب دور حمامة السلام بين الفريق الأحمر ونظيره البورسعيدى.

تألق إسلام عيسى يلفت أنظار الأهلي





انضم إسلام عيسى إلى النادى المصرى قادماً من نادى النصر، بعد هبوطه من الدورى الممتاز، مقابل 10 ملايين جنيه، فى صفقة نال مجلس الفريق البورسعيدى انتقادات كثيرة بسبب ارتفاع القيمة المالية لها، حيث شارك مع النادى المصرى فى الموسم الجارى فى 29 مباراة بواقع مباراة فى كأس مصر و28 مباراة أخرى فى الدورى العام،بمعدل دقائق لعب وصل إلى 2.412 دقيقة.

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وسجل صاحب الـ 23 عاماً 7 أهداف وصنع 5 أخرين لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 12 هدفاً أحرزها النادى المصرى فى الموسم الجارى، وبلغ معدل تهديف اسلام عيسى هدف كل 345 دقيقة.

إيهاب جلال يساوم المارد الحمر





دخل ثلاثى الأهلى البعيد عن المشاركة: باسم على ظهير أيمن القلعة الحمراء، أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، اسلام محارب لاعب وسط الفريق الأحمر، فى حسابات إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، وذلك بعد ابتعاد الثلاثى عن المشاركة مع الأهلى خلال الموسم الجارى ليبدأ كل منهم رحلة البحث عن عروض جديدة راغبين فى إيجاد فرصة للمشاركة، وفى حالة دخول المفاوضات مع اسلام عيسى مرحلة متقدمة فربما يساوم إيهاب جلال النادى الأهلى على ثلاثى القلعة الحمراء لإتمام صفقة عيسى