شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين أمير مرتضى وخالد جلال فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم الخميس، مع خالد جلال المدير الفنى، من أجل إعداد خطة المرحلة المقبلة.

و يُحدد خالد جلال بالاتفاق مع المشرف على الكرة، برنامج الزمالك فى المرحلة المقبلة، خاصة أن فترة الإجازة ستنتهى ويعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الأحد، كما سيتناقش الثنائى فى المعسكر الخارجى الذى سيتم إقامته، من حيث مكانه ومدته، قبل عرضه على مجلس الإدارة واعتماده.

Advertisements

وكان خالد جلال المدير الفنى للزمالك، استقر على دخول معسكر محلى فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا بعد ذلك، من أجل العمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم الاستكمال فى المعسكر الخارجى، الذى سيكون فى أحد الدول العربية، والأقرب أن تكون دولة الإمارات نظرًا لنجاح معسكرات الأبيض التى أقيمت بها قبل ذلك.