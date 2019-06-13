شكرا لقرائتكم الخليج 365.. فيمن يفكر الأهلى لتدعيم دفاعه حال تعذر صفقة متولى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى على تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الأزمة التي حدثت هذا الموسم، عقب تعرض بعض عناصر الخط الخلفى لإصابات قوية، وتراجع مستوى البعض الآخر.

ويدخل النادى الأهلى بقوة فى مفاوضات لضم محمود متولى مدافع الإسماعيلي الذي يعد الخيار الأول لتدعيم الدفاع، وتم إرسال عرض رسمي لشرائه، وتراهن الإدارة الحمراء على موافقة الإسماعيلي على بيع اللاعب المتبقى فى عقده موسم واحد، حتى لا يرحل اللاعب بنهاية الموسم مجاناً.

وتضع إدارة الأهلى بدائل وحلول ثانية حال فشل التعاقد مع محمود متولى، ويعد أحمد سامى مدافع طلائع الجيش هو الخيار الثاني أمام الأهلى لتدعيم دفاعه حال تعذر ضم محمود متولى.