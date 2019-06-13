شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلى ترفض التفريط فى هذا اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على الرغم من طلب المدير الفنى بالاستغناء عنه رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التفريط فى رامى ربيعة، لاعب قلب الدفاع، لحاجة الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة، وكانت اللجنة قد قدمت تقرير للمدير الفنى بأن اللاعب من أبرز العناصر بالفريق، وكان إحدى ركائز المنتخب المصرى، وتكرار الإصابة فقط سبب ابتعاده عن الفورمة، وأن عامل السن يصب فى مصلحته، ويعنى الاستفادة منه لفترة طويلة دون التفكير فى ضم عناصر جديدة.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها بعدم التفريط فى مهاجم الفريق صلاح محسن بعدما تردد عن وجود رغبة لدى المدير الفنى فى استبعاده، وأشارت اللجنة فى تقريرها على أن اللاعب من أبرز المواهب الصاعدة ويحتاج لفرصة المشاركة فى المباريات والتطوير من قبل الجهاز الفنى، إلى جانب دفع النادى ما يقرب من 40 مليون جنيه للتعاقد معه، ومن الصعب بيعه بهذا المبلغ فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات