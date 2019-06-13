شكرا لقرائتكم مواعيد وصول منتخبات المجموعة السادسة لأمم إفريقيا بالإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد شيحة مدير المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية عن مواعيد وصول المنتخبات الأربعة تمهيدا لخوض الكان الإفريقي.

ومن المقر أن يصل منتخب غينيا بيسار يوم 18 يونيو إلى القاهرة عند السادسة إلا الربع مساء فيما، يصل منتخب الكاميرون يوم 20 يونيو قادما من ياوندي.

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ويصل منتخب غانا يوم 21 يونيو قادما من دبي عند الساعة الثالثة عصرا، فيما يصل منتخب بنين قادما من المغرب يوم 19 يونيو.

ومن المنتظر أن تتجه المنتخبات الأربعة مباشرة بعد الوصول للقاهرة لمدينة الإسماعيلية التي تقيم بها طوال مباريات دور المجموعات.