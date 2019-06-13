شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى يكشف لـ"تايم سبورت" تشكيلة الفراعنة أمام زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع أسامة عرابى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، تشكيل منتخب مصر فى مباراته الافتتاحية ببطولة امم افريقيا 2019 أمام منتخب زيمبابوى.

ووضع أسامة عرابى، الذى حل ضيفاً على قناة "تايم سبورت"، تشكيلة الفراعنة كالتالى: "أحمد الشناوى – أحمد المحمدى – باهر المحمدى – أحمد حجازى – أحمد أيمن منصور – طارق حامد – محمد الننى – عبد الله السعيد – تريزيجيه – محمد صلاح – ومروان محسن".

وتنطلق منافسات بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري فى استاد القاهرة الدولى.

وتلعب كتيبة المدرب المكسيكي أجيرى فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.