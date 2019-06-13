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جلسة بين أمير مرتضى وخالد جلال لإعداد خطة الزمالك فى المرحلة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع خالد جلال المدير الفنى، اليوم، الخميس، لإعداد خطة المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يُحدد خالد جلال، بالاتفاق مع المشرف على الكرة، برنامج الزمالك فى المرحلة المقبلة، خاصة أن فترة الإجازة ستنتهى ويعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الأحد، كما سيناقش الثنائى المعسكر الخارجى الذى سيتم إقامته، من حيث مكانه ومدته، قبل عرضه على مجلس الإدارة واعتماده.

وكان خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، استقر على دخول معسكر محلى فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا بعد ذلك، للعمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم الاستكمال فى المعسكر الخارجى، الذى سيكون فى إحدى الدول العربية، والأقرب أن تكون دولة الإمارات نظرًا لنجاح معسكرات الأبيض التى أقيمت بها قبل ذلك.

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