شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تحمل تكلفة تطبيق الـ"var" مناصفة مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراحاً بتحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو الـ"var" فى الدورى الجديد مناصفة مع الأندية، بعدما رفض أكثر من نادٍ تحمل تكلفة تطبيق التقنية.

وكان عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، تقدم باقتراح لمجلس الجبلاية بالتعاقد مع إحدى الشركات الخارجية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى الموسم المقبل "var" على سبيل الإيجار، موضحاً أنه فى هذه الحالة ستقل التكلفة لتصبح 3 آلاف دولار فقط فى المباراة الواحدة.

وأوضح عبد الفتاح أنه فى حال موافقة اتحاد الكرة والأندية على هذا الاقتراح ستكون تكلفة تطبيق تقنية الفيديو 16 مليوناً و800 ألف جنيه، وهو مبلغ غير كبير مقارنة بأسعار انتقالات اللاعبين والمبالغ التى تحملتها الأندية هذا الموسم مقابل استقدام حكام أجانب فى المباريات مقابل 25 ألف دولار فى المباراة الواحدة.