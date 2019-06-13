شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى لـ"تايم سبورت": منتخب مصر سيتخطى دور المجموعات بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة عرابى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مجموعة الفراعنة ببطولة امم افريقيا 2019 ليست صعبة.

وقال أسامة عرابى، الذى حل ضيفاً على قناة "تايم سبورت"، "مجموعة منتخب مصر ليست صعبة مقارنة بالمجموعات الأخرى فى البطولة، وأثق أن المنتخب سيتخطى دور المجموعات بسهولة بالغة".

وأضاف نجم الأهلى الأسبق، "الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك وأحمد فتحى لاعب الاهلى كان يفترض وجودهم فى قائمة الفراعنة بفضل تألقهم وثبات مستواهم ولكن يجب احترام اختيارات أجيرى ورؤيته الفنية".

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وتنطلق منافسات ببطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمة إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضاً، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.