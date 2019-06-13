شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وصول منتخبات مجموعة الإسماعيلية فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية الرياضى مواعيد وصول المنتخبات الأربعة تمهيدا لخوض الكان الأفريقى.

ويصل منتخب غينيا بيسار يوم 18 يونيو إلى القاهرة عند السادسة إلا الربع مساء، فيما يصل منتخب الكاميرون يوم 20 يونيو قادما من ياوندى.

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ويصل منتخب غانا يوم 21 يونيو قادما من دبى عند الساعة الثالثة عصرا، فيما يصل منتخب بنين قادما من المغرب يوم 19 يونيو.

ومن المنتظر أن تتجه المنتخبات الأربعة مباشرة بعد الوصول للقاهرة لمدينة الإسماعيلية التى تقيم بها طوال مباريات دور المجموعات.