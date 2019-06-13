سوبر كورة.. هل يعيد إسلام عيسى السلام بين الأهلى والمصرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطيعة استمرت لسبع سنوات بين النادى الأهلى ونظيره المصرى البورسعيدى منذ حادثة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 مشجعا أهلاويا فى عام 2012، فى أصعب مشاهد الكرة المصرية، لتتخذ الإدارة الحمراء قراراً بقطع التعامل مع نظيرتها فى بورسعيد، على خلفية الأحداث. فهل يكون إسلام عيسى حمامة السلام بين الأهلى والمصرى؟ للتفاصيل اضغط هنا

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