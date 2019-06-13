شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب خاص لصلاح والننى قبل ودية تنزانيا بسبب الاستبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى إقامة تدريب خاص للثنائى محمد صلاح ومحمد الننى، قبل ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد استبعادهما من الودية.

جاء قرار الجهاز الفنى لإراحة الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى بعد وصول صلاح أمس الخميس لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح الننى راحة وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على الدفع بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى : محمد الشناوى حارس الأهلى فى الشوط الأول ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

الدفاع : أحمد حجازى وباهر المحمدى وأحمد المحمدى وأيمن أشرف

الوسط : طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبد الله السعيد ووليد سليمان

الهجوم : أحمد على لمدة 60 دقيقة على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.