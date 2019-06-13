شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم شيكابالا خارج الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبحث مسئولو الزمالك، حسم مصير محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق المنتهية إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل رغبة نادى مصر للمقاصة بضمه فى الموسم المقبل، ليقترب الفهد الأسمر من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.



- باوك اليونانى سبق لشيكابالا أن لعب لستة أندية غير الزمالك، سواء عن طريق الإعارة أو البيع، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه شيكابالا مع الأندية خارج جدران القلعة البيضاء..- باوك اليونانى

كانت أولى محطات الفهد الأسمر خارج الزمالك مع فريق باوك سالونيكا اليونانى الذى احترف فيه موسم 2005 – 2006، شارك شيكابالا مع باوك فى 28 مباراة، أحرز 4 أهداف وصنع 8 أهداف.



- الوصل الإماراتى - الوصل الإماراتى

فى موسم 2012 – 2013، خرج شيكابالا على سبيل الإعارة إلى نادى الوصل الإماراتى، الذى شارك معه فى 13 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف.



- سبورتينج لشبونة - سبورتينج لشبونة

انضم شيكابالا إلى صفوف نادى سبورتينج لشبونة فى رحلة احترافية غير موفقة لم يشارك فيها سوى فى مباراة واحدة طوال الفترة من 2013 حتى 2015.

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- الإسماعيلى

بعد عودة شيكابالا إلى الزمالك من سبورتينج لشبونة خرج فى نفس الموسم 2015 – 2016 للإعارة ضمن صفوف الإسماعيلى، شارك مع الدراويش فى 8 مباريات، أحرز هدفين، صنع 4 أهداف.

- الرائد السعودى

من جديد أُعير الفتى الأسمر إلى صفوف نادى الرائد السعودى موسم 2017 – 2018، شارك شيكابالا مع الرائد فى 24 مباراة، أحرز 10 أهداف، وصنع 5 آخرين.

- أبولون سيمرنى اليونانى

انتقل شيكابالا إلى فريق أبولون سميرنى اليونانى على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم الجارى، إلا أنه لم يستكمل فترة الإعارة وعاد إلى مصر، بعدما شارك فى 11 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى اليونانى بمعدل 439 دقيقة، ومباراة فى الكأس أحرز خلالها هدفًا.