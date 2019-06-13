شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على التشكيل الذى سيخوض به ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو. واستقر أجيرى على الدفع بـ: حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلي فى الشوط الأول، ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى. Advertisements الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف. الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان. الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.

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