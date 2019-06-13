غوارديولا ينتزع من زيدان هذا اللقب

انتزع الإسباني بيب غوارديولا من الفرنسي زين الدين زيدان، لقب المدرب الأكثر شهرة في العالم لموسم 2018-2019.
بحسب دراسة مؤسسة (comunicar es ganar) للمدرب الأكثر شهرة التي تأخذ في الاعتبار نحو 100 عامل متغير، و10 فئات لتحديد التصنيف، فقد حصل غوارديولا على 82.8/10 نقطة، يليه مدرب ليفربول يورغن كلوب (80.1/100 نقطة).
وجاء في المركز الثالث مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان (77.6/100 نقطة)، ثم مدرب يوفنتوس السابق ماسيمليانو أليغري (75.7/100 نقطة)، ومدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو (73.6/100 نقطة).
وقال أحد القائمين على الدراسة، ماريو غورينغيرو: “استمرارية أداء مانشستر سيتي، وتأثير شخصية غوارديولا في كرة القدم، عاملان ساعدا على إنهائه الموسم كأكثر المدربين شهراُ”.
ويظهر بين العشرة الأوائل مدرب برشلونة إرنستو فالفيرددي في المركز السابع، ومدرب آرسنال، الإسباني أوناي إيمري في المركز الثامن.
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