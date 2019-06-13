إبراهيموفيتش يتقاضى الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي

بات المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان ابراهيموفيتش، اللاعب صاحب الراتب الأعلى في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين. يتقاضى مهاجم لوس أنجليس غالاكسي، إبراهيموفيتش (37 عاماً) 7.2 مليون دولار سنوياً. وتخطى المهاجم السويدي بذلك الراتب الذي كان يتقاضاه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في موسمي 2017 و2018، والبالغ 7.1 مليون دولار. وانضم ابراهيموفيتش إلى غالاكسي العام الماضي قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي. وسجل إبراهيموفيتش مسيرة رائعة مع غالاكسي، حيث سجل 33 هدفاً خلال 39 مباراة.

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