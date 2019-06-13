السيتي يفتتح الموسم الجديد بمواجهة وست هام في الدوري الانجليزي

سيستهل البطل مانشستر سيتي موسم (2019-2020) في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بمباراة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد، بينما يبدأ ليفربول مشواره على أرضه بمواجهة الصاعد للأضواء نوريتش سيتي.

أسفر جدول المسابقة الذي نشر اليوم الخميس عن صدام قوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي في الجولة الافتتاحية.

ويلتقي توتنهام هوتسبير مع ضيفه أستون فيلا العائد للدوري الممتاز بعد ثلاثة مواسم بعد تفوقه في ملحق الصعود.

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ويسافر آرسنال إلى ملعب نيوكاسل يونايتد، بينما يبدأ شيفيلد يونايتد الصاعد للأضواء أيضاً رحلته بمواجهة بورنموث.

ويلعب ليستر سيتي ضد ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، بينما يلتقي بيرنلي مع ساوثامبتون، ويتواجه كريستال بالاس مع إيفرتون، فيما يستقبل واتفورد بملعبه برايتون أند هوف ألبيون.

ويشهد الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف المسابقة للمرة الأولى، حيث تقام مباريات جولة على امتداد أسبوعين في فبراير (شباط)، ما يعني حصول كل الفرق على راحة لمدة أسبوع.