كاسياس يقرر الاعتزال

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، قرر اعتزال كرة القدم، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في مايو (آيار) الماضي.

نشرت صحيفة أو غوغو الرياضية البرتغالية، أن كاسياس (38 عاماً) المحترف بصفوف بورتو، لن يواصل مسيرته الرياضية، وسيشغل منصباً بالإدارة الفنية لنادي “التنانين”.

وكان كاسياس تعرض لأزمة قلبية في أول مايو (أيار) الماضي خلال تدريب فريقه، ونقل على الفور إلى الطوارئ، حيث خضع لعملية قسطرة.

وخرج حارس مرمى ريال مدريد السابق من المستشفى في 6 مايو (أيار)، معترفاً بأنه لا يعرف مستقبله، لكن أهم شيء بالنسبة له تخطي مشكلته الطبية.

يذكر أن الجهاز الطبي للنادي قال إن عودته لكرة القدم سترتبط بعملية تعافيه والتفاعل مع العلاج ورغبة اللاعب نفسه.