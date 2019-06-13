المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد

قال المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب أن الاهلي بالفعل كان طلب ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق وكان ذلك فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأضاف: "حاليًا لا توجد مفاوضات واللاعب مصاب وفى فترة التأهيل، كان ذلك في فترة الانتقالات الشتوية، وأجلنا الأمر، وتابع قائلا: طاهر محمد مثل يوسف
كما تطرق إلى طموحات المقاولون مع عماد النحاس في الموسم المقبل، قائلًا: بلا شك، نحن نريد المركز الرابع، ومع النحاس ومجموعة اللاعبين، إن شاء الله نستطيع القيام بذلك.
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