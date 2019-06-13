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المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد

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قال المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب أن  الاهلي بالفعل  كان طلب ضم طاهر محمد طاهر  مهاجم الفريق وكان ذلك فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف: "حاليًا لا توجد مفاوضات واللاعب  مصاب وفى فترة  التأهيل، كان ذلك في فترة الانتقالات الشتوية، وأجلنا الأمر، وتابع قائلا: طاهر محمد مثل يوسف

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الجوهري  و أتمنى رؤيتهما محترفين خارج مصر.

كما تطرق إلى طموحات المقاولون مع عماد النحاس في الموسم المقبل، قائلًا: بلا شك، نحن نريد المركز الرابع، ومع النحاس ومجموعة اللاعبين، إن شاء الله نستطيع القيام بذلك.

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