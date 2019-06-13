اتحاد الكرة يتجاهل الرد على المقاولون بشأن المشاركة في البطولة العربية

جدد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، اعتراضه على عدم استجابة اتحاد الكرة لطلب المقاولون العرب بالمشاركة في البطولة العربية.

قال المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون في تصريحات تلفزيونية: كنا نتمنى أن نواجه الأهلي قبل أمم أفريقيا وقبل بتروجت، واتحاد الكرة أصحابنا وأصدقاؤنا وللأسف "هم جم علينا" بسبب عشمهم الزيادة معانا، لكن نحن نحب الهدوء وأن الأمور تكون مستقرة، ولم نعترض من أجل مصلحة مصر لكن فى البطولة

العربية لابد أن نشارك لأن ترتيبنا فى الدورى المركز الخامس، إذًا لماذا اختار اتحاد الكرة الاتحاد والإسماعيلي.

تابع: ما هو مبررهم، نحن فريق قوي ويشرف الكرة المصرية، وخضنا عدد مباريات كبيرًا وقدمنا مباريات قوية، فزنا على الأهلي وتعادلنا مع الزمالك، كيف اتحاد الكرة يتخطى المقاولون، نحن في كل محافظات مصر، وأفريقيا بالكامل فيها المقاولون سمعتها موجودة، أيضًا فى الدول العربية؟ لا

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يوجد دولة عربية، نحن لسنا موجودين فيها، ماعدا ليبيا لظروفها، إذًا لدي جماهير طب ليه؟

وأضاف: خاطبنا اتحاد الكرة، هم لا يردون علينا ونحن خاطبناهم، ونريد أن نعرف سبب عدم إشراكنا بالبطولة العربية ولا يوجد من اتحاد الكرة رد علينا وبعتنا تاني لهم مرة أخرى.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك وضوح للرؤية، وقرارات الاتحاد من غير لائحة وضوابط عندما نصعد الأمر، لكن أين اللائحة، هل توجد لائحة؟

وأضاف المهندس محمد عادل فتحى، من حقنا المشاركة، نحن في المركز الخامس وثالث نادٍ في عدد البطولات في مصر، أنا أريد سببًا ومبررًا لاختيارهم على أي أساس؟