موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية استعدادًا لأمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا في المباراة التي تقام التاسعة مساء، اليوم الخميس، في بروفة ودية أخيرة للفراعنة، استعدادًا للمشاركة بنهائيات أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويدخل المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفنى للفراعنة، اللقاء باحثا عن تحقيق أكبر كم من المكاسب، أبرزها بالطبع الفوز باللقاء وبأداء مميز لبث الثقة داخل نفوس اللاعبين والجماهير قبل مباراة المنتخب الأولى فى البطولة أمام زيمبابوى فى افتتاح البطولة الأفريقية.

ويطمح أجيرى أيضا لتحقيق الانسجام المفقود خلال الفترة الأخيرة بين اللاعبين، وتطبيق الأفكار التى طرحها خلال المعسكر الجاري، إضافة إلى منح الفرصة لعدد من العناصر التى يرغب فى تجربتها، لتكون بمثابة أوراق رابحة خلال البطولة إذ إنه استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي.

وكانت آخر مباريات الفراعنة الودية أمام منتخب نيجيريا، وخسر بهدف دون رد

خارج الديار، وتأهل المنتخب المصرى إلى نهائيات أمم أفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب التونسي.

ولن يغيب عن الفراعنة فى ودية تنزانيا الشهير بمنتخب ملوك الطوائف، أى لاعب بسبب الإصابة، وذلك بعد تأكد شفاء الحارس جنش من الكدمة التى تعرض لها فى المران، بينما استبعد أجيرى نجم ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، من هذا اللقاء حتى يحصل اللاعب على فترة راحة جيدة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب المكسيكى لخوض هذه المواجهة.

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وسيعتمد أجيرى على طريقة اللعب المعتادة له 4-3-3 بطريقة كلاسيكية، إذ يهمه فى المقام الأول السيطرة على الكرة فى أغلب أوقات المباراة، والميل إلى الطابع الهجومى الذى سينتهجه خلال البطولة، مع الحفاظ على الثبات الدفاعى، ومعالجة نقاط الضعف

فى خط الدفاع للفراعنة، وتحديدا فى أزمة عمق الدفاع، وتواجد ثغرة بين ظهيري الطرف والمساكين، والتى تسببت فى اهتزاز شباك الفراعنة أكثر من مرة أمام تونس ونيجيريا.

ومن المتوقع أن يجمع المدرب المكسيكى بين عناصر الخبرة والشباب، وسيدفع فى حراسة المرمى بمحمود عبدالرحيم «جنش»، وظهيري الطرف أحمد المحمدى، وأيمن أشرف، والثنائى أحمد حجازى، ومحمود علاء فى مركز قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثى نبيل عماد «دونجا»، عبدالله السعيد، طارق حامد، وسيقود خط هجوم الفراعنة، مروان محسن، رفقة محمود حسن تريزيجه، ووليد سليمان.

وسيحتفظ أجيرى بجميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح، على دكة البدلاء كأوراق رابحة، وعلى رأسهم محمد الشناوى، وأحمد أيمن منصور، وعمر جابر، وباهر المحمدى، وعلي غزال، وأحمد علي كامل، وعمرو وردة.

على الجانب الآخر، يشارك المنتخب التنزانى فى كأس الأمم الأفريقية هذا العام، بعدما نجح فى التأهل عن المجموعة الثانية عشرة، رفقة منتخب أوغندا الذى نجح فى تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث نجح فى حصد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين وهزيمتين.

وأوقعت قرعة أمم أفريقيا منتخب تنزانيا فى المجموعة الثالثة بجانب الجزائر، كينيا، السنغال.