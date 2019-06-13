وزير الرياضة يشهد افتتاح دورة أوليمبياد الطفل المصري

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء، اليوم الخميس، افتتاح فعاليات دورة أوليمبياد الطفل المصري، وحفل ختام أنشطة الطلائع، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون بين الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

حضر فعاليات الافتتاح المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعضاء لجنة الشباب والرياضة، بعض أعضاء لجنة الشئون الأفريقية، لجنة السياحة بمجلس النواب، اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الأوكسا"، ورئيس الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية للترايثلون، مساعدي الوزير، الدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع، ورئيس اللجنة المنظمة، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، لفيف من قيادات وزارة

الشباب والرياضة، ووكلاء ومديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة الاهتمام بتنمية واستثمار قدرات النشء في مختلف المحافظات في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعد أوليمبياد الطفل المصري ترجمة لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالرياضة، باعتبارها القوة الناعمة للدولة.

وأضاف "صبحى" أن القيادة السياسية تضع أطفال مصر ضمن أولوياتها، فالطفل وبناء قدراته يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أوليمبياد الطفل سيحقق بيئة قوية للمنافسة على النسق الدولي، وسيؤهله للاشتراك في المحافل الدولية.

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وأوضح وزير الشباب والرياضة أن فعاليات أوليمبياد الطفل في مرحلته الأولى

تتضمن ١٥ مسابقة تضم مجموعة مختلفة من الألعاب الفردية والجماعية، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تعكس تقاليد المجتمع المصري الأصيل.

يشارك في الفعاليات ٣٥ ألف مشارك ومشاركة في الأدوار التمهيدي والإقليمي والقطاعات في ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الإسكواش، وألعاب القوى، ويتنافس في التصفيات النهائية ١٠٠٠ مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيري من ٢٤ محافظة، على أن تقام فعاليات الأوليمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة يومي ١٣ و١٤ يونيو الجاري.

تضمن حفل الافتتاح فقرات فنية وتابلوهات لبعض المحافظات، إضافة إلى طابور عرض للمحافظات المشاركة بأوليمبياد الطفل المصري.

جدير بالذكر أنه تم تدشين أوليمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية، وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل هذه الدورات، مشيرا أن أوليمبياد الطفل المصري عبارة عن إقامة دورة للألعاب الرياضية المختلفة، وتسمح بمشاركة الأطفال من مختلف محافظات الجمهورية.