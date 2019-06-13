طلعت يوسف: طلبت من "مصيلحي" تدريب الاتحاد من دون مقابل

قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، "شرف لي تدريب الاتحاد السكندري"، في لقائه بفضائية "تايم سبورت"، الذي أعرب فيه عن سعادتهبتولي مهام قيادة فريق الاتحاد السكندري.
أضاف يوسف، أن تولى تدريب الاتحاد مسئولية كبيرة للغاية، موضحًا: "محمد
مصيلحي، رئيس النادي السكندري أبلغني برغبته في قيادة الفريق عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام طلائع الجيش، وطلبت من "مصيلحي" تدريب الاتحاد من دون مقابل، للارتقاء والنهوض بلاعبي الاتحاد فقط".
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