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رياضة | مواعيد أبرز المواجهات الكبرى في الدوري الانجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أبرز المواجهات الكبرى في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدوري الانجليزي الممتاز جدول مواعيد مباريات الموسم الكروي الجديد 2019/2020 والذي ستنطلق ضربة البداية يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل بمباراة ونوريتش سيتي.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد المواجهات الكبرى المنتظرة في الدور الأول:

- مانشستر سيتي × : يوم الأحد 11 أغسطس

- أرسنال × ليفربول: يوم السبت 24 أغسطس

- تشيلسي × ليفربول: يوم السبت 21 سبتمبر

- مانشستر يونايتد × ليفربول: يوم السبت 19 أكتوبر

- ليفربول × مانشستر سيتي: يوم السبت 9 نوفمبر

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- مانشستر سيتي × تشيلسي: يوم السبت 23 نوفمبر

- مانشستر يونايتد × توتنهام: يوم 3 ديسمبر

- مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي: يوم السبت 7 ديسمبر

- أرسنال × مانشستر سيتي: يوم السبت 14 ديسمبر

- توتنهام × تشيلسي: يوم السبت 21 ديسمبر

- أرسنال × تشيلسي: يوم السبت 28 ديسمبر

- أرسنال × مانشستر يونايتد: يوم 1 يناير

- ليفربول × مانشستر يونايتد: يوم السبت 18 يناير

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