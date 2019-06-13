رياضة | مواعيد أبرز المواجهات الكبرى في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أبرز المواجهات الكبرى في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدوري الانجليزي الممتاز جدول مواعيد مباريات الموسم الكروي الجديد 2019/2020 والذي ستنطلق ضربة البداية يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل بمباراة ليفربول ونوريتش سيتي. وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد المواجهات الكبرى المنتظرة في الدور الأول: - مانشستر سيتي × تشيلسي: يوم الأحد 11 أغسطس - أرسنال × ليفربول: يوم السبت 24 أغسطس - تشيلسي × ليفربول: يوم السبت 21 سبتمبر - مانشستر يونايتد × ليفربول: يوم السبت 19 أكتوبر - ليفربول × مانشستر سيتي: يوم السبت 9 نوفمبر Advertisements - مانشستر سيتي × تشيلسي: يوم السبت 23 نوفمبر - مانشستر يونايتد × توتنهام: يوم 3 ديسمبر - مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي: يوم السبت 7 ديسمبر - أرسنال × مانشستر سيتي: يوم السبت 14 ديسمبر - توتنهام × تشيلسي: يوم السبت 21 ديسمبر - أرسنال × تشيلسي: يوم السبت 28 ديسمبر - أرسنال × مانشستر يونايتد: يوم 1 يناير - ليفربول × مانشستر يونايتد: يوم السبت 18 يناير

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