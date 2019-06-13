رياضة | مواعيد أبرز المواجهات الكبرى في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أبرز المواجهات الكبرى في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الدوري الانجليزي الممتاز جدول مواعيد مباريات الموسم الكروي الجديد 2019/2020 والذي ستنطلق ضربة البداية يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل بمباراة ليفربول ونوريتش سيتي.
وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد المواجهات الكبرى المنتظرة في الدور الأول:
- مانشستر سيتي × تشيلسي: يوم الأحد 11 أغسطس
- أرسنال × ليفربول: يوم السبت 24 أغسطس
- تشيلسي × ليفربول: يوم السبت 21 سبتمبر
- مانشستر يونايتد × ليفربول: يوم السبت 19 أكتوبر
- ليفربول × مانشستر سيتي: يوم السبت 9 نوفمبر
- مانشستر سيتي × تشيلسي: يوم السبت 23 نوفمبر
- مانشستر يونايتد × توتنهام: يوم 3 ديسمبر
- مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي: يوم السبت 7 ديسمبر
- أرسنال × مانشستر سيتي: يوم السبت 14 ديسمبر
- توتنهام × تشيلسي: يوم السبت 21 ديسمبر
- أرسنال × تشيلسي: يوم السبت 28 ديسمبر
- أرسنال × مانشستر يونايتد: يوم 1 يناير
- ليفربول × مانشستر يونايتد: يوم السبت 18 يناير