رياضة | تعرف على أول 10 مباريات لـ"أستون فيلا" فى الدورى الإنجليزى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 10 مباريات لـ"أستون فيلا" فى الدورى الإنجليزى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم قرعة يطولة الدورى الإنجليزى "البريميرليج" والذى سينطلق يوم 9 أغسطس القادم، لذلك حرص "الخليج 365 الرياضي" على عرض أول 10 مباريات سيخوضها الدولى المصري وقائد الفراعنة أحمد المحمدي مع فريقه أستون فيلا الصاعد حديثاً للبريميرليج، وجائت مبارياته كالتالي : توتنهام هوتسيبير ضد أستون فيلا يوم 10 أغسطس 2019 أستون فيلا ضد بورنموث يوم 17 أغسطس 2019 أستون فيلا ضد إيفرتون يوم 24 أغسطس 2019 أستون فيلا ضد كريستال بالاس يوم 31 أغسطس 2019 Advertisements أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد يوم 14 سبتمبر 2019 أستون فيلا ضد أرسنال يوم 21 سبتمبر 2019 أستون فيلا ضد بيرنلى يوم 28 سبتمبر 2019 أستون فيلا ضد نوريتش يوم 5 أكتوبر 2019 أستون فيلا ضد برايتون يوم 19 أكتوير 2019 أستون فيلا ضد مانشستر سيتى يوم 26 أكتوبر 2019

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