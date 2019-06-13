رياضة | موعد صدام "النني" ضد "المحمدي" بالدوري الإنجليزي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد صدام "النني" ضد "المحمدي" بالدوري الإنجليزي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، مع أستون فيلا الذي يضم مواطنه أحمد المحمدي، يوم 21 سبتمبر المقبل في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بالموسم الجديد 2019/2020، على ملعب "الامارات" معقل الجانرز.
بينما ستقام مباراة الدور الثاني بين أرسنال وأستون فيلا يوم 9 مايو المقبل على ملعب "فيلا بارك".
الجدير بالذكر أن استون فيلا يفتتح مشواره بالدوري الانجليزي بمواجهة فريق توتنهام يوم 10 أغسطس المقبل، بينما يلتقي فريق أرسنال مع نيوكاسل يونايتد يوم 11 من نفس الشهر في الجولة الأولي من البريميرليج.