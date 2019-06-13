رياضة | موعد صدام "النني" ضد "المحمدي" بالدوري الإنجليزي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد صدام "النني" ضد "المحمدي" بالدوري الإنجليزي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، مع أستون فيلا الذي يضم مواطنه أحمد المحمدي، يوم 21 سبتمبر المقبل في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بالموسم الجديد 2019/2020، على ملعب "الامارات" معقل الجانرز.