رياضة | المصري: تلقينا عرض رسمي من الأهلي وبيراميدز لضم إسلام عيسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري: تلقينا عرض رسمي من الأهلي وبيراميدز لضم إسلام عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب رئيس المصري البورسعيدي، محمد الخولي، إن النادي عرضين محليين وأخر أوروبي لضم اللاعب إسلام عيسى خلال موسم الانتقالات الحالي.

وأكمل الخولي بمكالمة هاتفية صباح اليوم الخميس في برنامج مساء الأنوار بالنيل للرياضة: " تقلقينا عرض رسمي من الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب اسلام عيسى ومازلنا ندرس الأمر ببيعه ومن المؤكد سنفعل الصالح لنا وللاعب ".

وأختتم الخولي حديثه مشيراً إلى أنهم سبق وأن تعاقدوا مع إسلام عيسى من نادي النصر مقابل 10 مليون جنيه ويتبقى مبالغ مالية من قيمة الصفقة لم تُسدد بعد حتى الأن لناديه السابق.