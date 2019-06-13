رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على التشكيل الذى سيخوض به ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

واستقر أجيرى على الدفع بكل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: أحمد حجازى و باهر المحمدى و أحمد المحمدى و أيمن أشرف

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الوسط: طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم: أحمد على

كما قرر الجهاز الفنى إراحة محمد صلاح ومحمد الننى بعد وصول صلاح أمس الخميس لمعسكر المنتخب، كما فضل الجهاز منح الننى راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل، وأيضا الإبقاء على محمود تريزيجيه على دكة البدلاء.