رياضة | تعرف على موعد مباراتي ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراتي ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الخميس ، قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي 2019/2020، ويفتتح فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح مشواره بالبطولة بمواجهة فريق نوريتش سيتي يوم 9 اغسطس المقبل.

وكشف نادي ليفربول، عن موعد مباراتى الديربى أمام إيفرتون فى النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الجديد.