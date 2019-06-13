رياضة | تعرف على موعد مباراتي ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراتي ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجريت اليوم الخميس ، قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي 2019/2020، ويفتتح فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح مشواره بالبطولة بمواجهة فريق نوريتش سيتي يوم 9 اغسطس المقبل.
وكشف نادي ليفربول، عن موعد مباراتى الديربى أمام إيفرتون فى النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الجديد.
ويلعب ليفربول مع ايفراون فى الرابع من ديسمبر المقبل بملعب "أنفيلد"، بينما يستضيف ملعب "جوديسون بارك" لقاء الدور الثانى يوم 14 مارس المقبل.