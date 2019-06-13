رياضة | مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في إفتتاح البريمرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في إفتتاح البريمرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت اليوم قرعه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صباح الخميس، عن مباريات الدوري للموسم المقبل 2019-2020، والذي ينطلق يوم التاسع أغسطس القادم .

وخطف الأضواء مباراة الافتتاح لنادي مانشستر يونايتد وتشيلسي في ختام الجولة الأولى، في الحادي عشر من الشهر ذاته بلقاء مانشستر يونايتد الذي سوف يستضيف تشيلسي في قمة مباريات الجولةعلى ملعب " أولدترفولد" .

وللمرة الأولى في تاريخ البريمير ليج، ستحظى فرق المسابقة باستراحة في فبراير لمدة أسبوعين، تقام خلالها 5 مباريات في نهاية الأسبوع الأول، و5 مباريات في نهاية الأسبوع الثاني.

يذكر أن مباريات محتارفينا المصريين أول مباراة ليفربول هي امام نوريتش سيتي وارسنال أمام نيوكاسل واستون فيلا أمام المحمدي .