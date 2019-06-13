رياضة | مواجهة قوية لـ"المحمدي" في افتتاحية البريمير ليج مع أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة قوية لـ"المحمدي" في افتتاحية البريمير ليج مع أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي صباح اليوم الخميس جدول مباريات المسابقة للموسم الجديد (2019-2020)، والذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل.

وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب بريميرليج للموسم الماضي (2018-19)، فيما احتل ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح المركز الثاني.

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ويلتقي أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى قائد منتخب مصر، مع توتنهام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، في العاشر من أغسطس المقبل.