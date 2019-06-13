رياضة | مواجهات نارية.. تعرف على أول 10 مباريات لليفربول (محمد صلاح) في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية.. تعرف على أول 10 مباريات لليفربول (محمد صلاح) في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مشواره بالنسخة الجديدة من الدوري الانجليزي بمواجهة فريق نوريتش سيتى فى التاسع من أغسطس المقبل، علي ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أول 10 مباريات لليفربول في الدوري الانجليزي موسم 2019/2020:- 9 أغسطس .. ليفربول × نوريتش سيتي 17 أغسطس .. ساوثهامبتون × ليفربول 24 أغسطس .. ليفربول × أرسنال 31 أغسطس .. بيرنلي × ليفربول Advertisements 14 سبتمبر .. ليفربول × نيوكاسل يونايتد 21 سبتمبر .. تشيلسي × ليفربول 28 سبتمبر .. ليفربول × شيفيلد يونايتد 5 أكتوبر .. ليفربول × ليستر سيتي 19 أكتوبر .. مانشستر يونايتد × ليفربول 26 أكتوبر .. ليفربول × توتنهام

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