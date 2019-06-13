رياضة | أرسنال (النني) يفتتح مشوراه في البريمير ليج بمواجهة نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال (النني) يفتتح مشوراه في البريمير ليج بمواجهة نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ نادي أرسنال، الإنجليزي والذي يلعب له النجم المصري محمد الننى ، مشواره في الموسم الجديد من مسابقة "البريميرليج" بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل بملعب "سانت جيمس بارك".

واحتل ارسنال المركز الخامس في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي التي توج بلقبها نادي مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.

وتشهد النسخة القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزي مشاركة ناديا نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الصاعدين للدرجة الممتازة.

يذكر أن أندية نوريتش سيتي واستون فيلا وشيفيلد يونايتد صعدوا الى الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم الجديد .