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رياضة | عاجل.. تعرف على أول 10 مباريات لمانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 2019/2020

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على أول 10 مباريات لمانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح نادي مانشستر يونايتد، مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الممتاز "البريميرليج" موسم 2019/2020 بمواجهة قوية ضد يوم 11 أغسطس المقبل على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أول 10 مباريات لـ"مانشستر يونايتد" بالدوري الإنجليزي :-

11 أغسطس .. مانشستر يونايتد × تشيلسي

17 أغسطس .. وولفر هامبتون × مانشستر يونايتد

24 أغسطس .. مانشستر يونايتد × كريستال بالاس

31 أغسطس .. ساوثهامبتون × مانشستر يونايتد

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14 سبتمبر .. مانشستر يونايتد × ليستر سيتي

21 سبتمبر .. وست هام × مانشستر يونايتد

28 سبتمبر .. مانشستر يونايتد × أرسنال

5 أكتوبر .. نيوكاسل يونايتد × مانشستر يونايتد

19 أكتوبر .. مانشستر يونايتد ×

26 أكتوبر .. نوريتش سيتي × مانشستر يونايتد

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