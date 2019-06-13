رياضة | عاجل.. تعرف على أول 10 مباريات لمانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 2019/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على أول 10 مباريات لمانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 2019/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح نادي مانشستر يونايتد، مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2019/2020 بمواجهة قوية ضد تشيلسي يوم 11 أغسطس المقبل على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أول 10 مباريات لـ"مانشستر يونايتد" بالدوري الإنجليزي :- 11 أغسطس .. مانشستر يونايتد × تشيلسي 17 أغسطس .. وولفر هامبتون × مانشستر يونايتد 24 أغسطس .. مانشستر يونايتد × كريستال بالاس 31 أغسطس .. ساوثهامبتون × مانشستر يونايتد Advertisements 14 سبتمبر .. مانشستر يونايتد × ليستر سيتي 21 سبتمبر .. وست هام × مانشستر يونايتد 28 سبتمبر .. مانشستر يونايتد × أرسنال 5 أكتوبر .. نيوكاسل يونايتد × مانشستر يونايتد 19 أكتوبر .. مانشستر يونايتد × ليفربول 26 أكتوبر .. نوريتش سيتي × مانشستر يونايتد

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