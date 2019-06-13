رياضة | عاجل.. تعرف على أولى مباريات ليفربول ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على أولى مباريات ليفربول ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي صباح اليوم الخميس جدول مباريات المسابقة للموسم الجديد (2019-2020)، والذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل. وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب بريميرليج للموسم الماضي (2018-19)، فيما احتل ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح المركز الثاني. Advertisements ويستهل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي. وسيحل نوريتش سيتي ضيفا على ليفربول الجمعة 9 أغسطس 2019 في افتتاح مبارياته بالبطولة الإنجليزية.

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